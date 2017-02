Se billedserie Burger Barens nye indehaver er Mahmut Bademci, som kører fra Køge til Mørkøv hver dag for at passe sin forretning.

Send til din ven. X Artiklen: Burgerbar med ny ejer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Burgerbar med ny ejer

Holbæk - 06. februar 2017 kl. 18:35 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mahmut Bademci har arbejdet i madbranchen i mange år, men det er første gang han er sin egen chef.

Det er efterhånden et par måneder siden at Mahmut Bademci overtog Burger Baren på Hovedgaden 50 i Mørkøv.

Det kendte koncept med, at man selv sammensætter sin burger fortsætter uændret, men et par overraskelser er på vej - sammen med stedets nye menukort.

- Konceptet går ud på at man udfylder en bestillingsseddel og afkrydser de ting, man gerne vil have i burgeren. Så bliver den tilberedt, præcis som man ønsker. Det er et godt koncept, som jeg bevarer, selv om jeg vil tilføje lidt pastaretter, siger Burger Barens indehaver.

Bor i Køge

Mahmut Bademci har arbejdet i branchen i mange år. Han bor i Køge, så der bruges mange timer bag rattet, når han hver dag kører til Nordvestsjælland for at passe sin forretning i Mørkøv.

- Det generer mig ikke, for jeg er simpelthen så glad for at være min egen chef. Det har jeg ikke prøvet før. Jeg bliver glad, hver gang jeg træder ind i lokalet, og selv om der er meget ansvar, er jeg virkelig glad for at have fået min egen forretning, siger han.

Madens kvalitet går han ikke på kompromis med. Den skal være i toppen, og alt skal være friskt.

- Jeg har lavet mad i masser af år, og jeg ved hvad jeg taler om, når jeg siger at råvarerne skal være friske. Jeg vil ikke have noget liggende i køleskabet i dagevis. Det skal bruges, når det er friskt, så man kan fornemme den gode kvalitet. Sådan bliver det også, når jeg på det nye menukort præsenterer de nyheder, som jeg har planlagt. Jeg vil tilbyde tre pastaretter. Det bliver én med kød, en vegetarret og en lasagne, for så er der noget til alle, siger Mahmut Bademci.