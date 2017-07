Vandet fossede søndag ind i Dagli?Brugsen i Kundby. Lager og serverrum sejlede i vand. (Arkiv) Foto: Foto: Mie Neel

Brugs oversvømmet af regn

Holbæk - 31. juli 2017 kl. 12:03 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndagens kraftige regnvejr gik hårdt ud over Dagli'Brugsen i Kundby. Vandet samlede sig i renden mellem de to tagrygge, og da det ikke kunne komme hurtigt nok væk, steg vandet, indtil det nåede op, hvor det kunne løbe direkte ind under taget. Og så fossede det direkte ned i brugsens lager og serverrum.

- Vi har rekvireret alt, hvad vi kan få af hjælp fra skadeservice, kølemontører og så videre, fortæller uddeler Thomas Schwaner, som i formiddags kunne åbne butikken for kunderne - med visse mangler.

Blandt andet var der fortsat lukket for benzinanlægget, fordi computeren, som styrer anlægget, var druknet i vand.

- Jeg blev ringet op i går eftermiddags af mit personale, som sagde, at jeg nok hellere måtte komme, fortæller Thomas Schwaner, som straks tog turen fra hjemmet på Sjællands Odde til Kundby.

Her konstaterede han, at lager og serverrum sejlede i vand - det handlede bogstaveligt talt om at skovle vand væk.

- Serverne måtte vi vende bunden i vejret på og så håbe på, at lidt tørring kunne tage det værste. Det gik sådan set meget godt - i hvert fald har vi fået de servere i gang igen, som styrer kasseapparaterne. Og selve salgsarealet er ikke berørt af oversvømmelsen, så vi kan da betjene vores kunder, bortset fra benzinen, fortæller Thomas Schwaner, som arbejdede i forretningen til klokken 2 i nat med at rydde op og tørre.

I formiddags fik brugsen en ny skylle:

- Det er nærmest som at stå og se et skib synke - man kan ingenting gøre, bemærker uddeleren.

Det er kun 14 dage siden, brugsen fik renoveret en del af tagkonstruktionen, fordi der var konstateret nogle små utætheder. Men det tog ikke højde for et skybrud af den kaliber, som ramte brugsen i går:

- Jeg gætter på, at der har været så meget kraft i regnen, at den har spulet alt mos fra taget løs. Det har så stoppet afløbet. Og da der ikke er overløb, blev vandet bare ved med at stige, indtil det nåede op, hvor det kunne løbe direkte ind, siger Thomas Schwaner.

