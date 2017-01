Brugere vil ikke slippe aktivcenter

Møllevangs to bygninger, der ejes af Holbæk Kommune og VAB, vil muligvis blive forsøgt solgt, og hvis det sker, kan AktivCentret ikke fortsætte i kommunens bygning. Foto: Peter Andersen

Holbæk - 06. januar 2017 kl. 13:35 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ingen form for begejstring, hvis brugerne af AktivCentret på ældrecentret Møllevang i St. Merløse må forlade lokalerne. Og så længe, der er problemer med skimmelsvamp på Kildedamsskolens afdeling i St. Merløse, vil brugerne under ingen omstændigheder flyttes dertil, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag..

Repræsentanter for brugerrådet skal den 12. januar mødes med Holbæk Kommune for at drøfte mulighederne for at blive i lokalerne på Møllevang.

Ældrecentret Møllevang lukker med udgangen af februar, når beboerne flytter til det nyopførte Tysingehave i Tølløse. Det er ikke afgjort, hvad der skal ske med Møllevangs bygninger - Holbæk Kommune ejer den ene, og VAB ejer den anden - men der er overvejelser om at sætte dem til salg.

- Vi vil arbejde med næb og kløer for, at AktivCentret kan blive på Møllevang. Men hvis kommunen lykkes med at sælge Møllevang, vil vi ikke kunne fortsætte, siger Mogens Nowak, der på vegne af brugerrådet har kontakten til Holbæk Kommune. Det sker sammen med brugerrådets næstformand Leif Rasmussen.

Tidligere på ugen fortalte Pia Engel Pedersen, pædagogisk leder på Kildedamsskolens afdeling i St. Merløse, at nogle i lokalsamfundet - forældre, foreninger og skole - håber, at der kunne etableres et aktivitetscenter for ældre og andre borgere på skolen, når Møllevang lukker. Men det kan i hvert fald fastslås, at brugerne af AktivCentret på Møllevang ikke er blandt dem, der håber på, at aktiviteterne skal flytte til skolen.

- Rundt om Møllevang er der mange ældreboliger, og vi ved, at der er mange, der ikke ville komme der, hvis aktiviteterne flyttede til skolen på grund af afstanden. Skolen er selvfølgelig bedre end ingenting. Men jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at skolen vil bruge 10-15 millioner kroner på at renovere skolen. Og vi er helt på det rene med, at så længe der er problemer med skimmelsvamp, vil vi ikke bruge lokaler på skolen, siger Mogens Nowak.

Mandag den 9. januar kl. 16.00 er brugerne af AktivCentret og andre, der ønsker at bevare aktiviteterne på stedet, inviteret til et møde i lokalerne på Ørnevej 50.