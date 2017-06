Svinninge Beton Industri etablerer den nye fabrik i bygningerne på Nordgårde 1 A, som Uponor Infra er på vej til helt at forlade. Foto: Anders Ole Olsen

Borgere møder betonfabrik med skepsis

Holbæk - 22. juni 2017 kl. 22:27 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi prøver at lave en fabrik, der tager hensyn til miljø og arbejdsmiljø, sagde direktøren for Svinninge Beton Industri A/S, Karsten Sandal, da han torsdag aften deltog i et offentligt møde. Det handlede om planerne for den nye betonelementfabrik, der i første omgang skal etableres i Uponor Infras eksisterende bygning på Nordgårde 1 A i Svinninge. Mødet havde samlet et halvt hundrede borgere i Svinninge Hallen.

Læs også: Naboer til betonfabrik stiller spørgsmål

Trods direktørens indledende bemærkninger, hvor han blandt andet omtalte, at der ikke vil være støv i omgivelserne, fordi grus og sand opbevares i et hul, hvorfra det transporteres op i siloen, så blev beboerne i naboområdet til fabrikken ikke overbevist om, at der ikke opstår forskellige gener.

Karsten Sandal forklarede blandt andet, at den 30 meter høje silo også bliver »pakket ind« i en bygning for at minimere støjen.

Svinninge Beton Industri er et nyt datterselskab i Industri Beton Holding, der har tre betonelementfabrikker i Jylland. Selskabet har hyret Orbicon til at lave støjberegninger, og herfra fortalte miljørådgiver Britt Pedersen, at beregningerne viser, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil blive overholdt. Dog er der en mindre overskridelse ved boldbanerne øst for fabrikken.

Blandt mødedeltagerne var der også bekymring for gener fra de lastbiler, der skal køre materialer til fabrikken og afhente de færdige betonelementer. Der kan i forbindelse med etape ventes op til 33 lastbiler (tur-retur), og med etape to bliver det op til 80 daglige lastbiler.

80 procent af dem kører mod øst og skal dermed ind ad Hovedgaden i Svinninge, mens 20 procent kører mod vest.

Frem til den 26. juni er der en nabohøring vedrørende dispensationer fra den gældende lokalplan. Og fra cirka 10. juli til midt i august vil et forslag til en miljøgodkendelse blive sendt i høring.

Derefter kan det forventes, at der gives en byggetilladelse samt en miljøgodkendelse. Svinninge Beton Industri regner med at kunne begynde produktionen i første kvartal næste år. Og der bliver inviteret til en rundtur på fabrikken i foråret, lovede Karsten Sandal.

Ud over første etape i de eksisterende bygninger har Holbæk Kommune sat gang i et arbejde med udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, der vil muliggøre en udvidelse af erhvervsarealet på det grønne areal nordøst for fabrikken. Plangrundlaget ventes at kunne vedtages i december.

