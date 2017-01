Selv om man kun har boet kort tid i Holbæk, har man ret til at søge og få tildelt en akutbolig for eksempel i Vangkvarteret, hvis man opfylder de boligsociale kriterier. Statsforvaltningen har underkendt Holbæk Kommunes tilknytningskrav på mindst to år. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Bopælskrav i Holbæk i strid med loven

Holbæk - 11. januar 2017
Af Margit Pedersen

I knap 18 år er borgere med bopæl i Holbæk Kommune blevet afvist til en akutbolig, hvis de ikke har boet mindst to år i kommunen. Først i 2014 klagede en borger i Tølløse, og nu har Statsforvaltningen vurderet, at bopælskravet strider mod almenboligloven.

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard, Holbæk Kommune, siger til Nordvestnyt onsdag, at han indstiller til politikerne, at Statsforvaltningens vurdering tages til efterretning, og kravet om at have boet i kommunen mindst to år i løbet af de seneste fem år fjernes.

Statsforvaltningen mener ikke, at almenboligloven giver mulighed for at afskære en kommunes borgere fra at søge en akutbolig på grund af en social begivenhed for eksempel partnervold, udskrivning fra forsorgshjem eller sygdom. Og en kommune kan ikke automatisk afvise at vurdere, om en borger opfylde boligsociale kriterier med henvisning til en to-års regel.

Tværtimod kan alle, der er registreret som borger i en kommunne, søge den kommunale boliganvisning uanset længden af deres ophold i kommunen. Loven om akutboliger er fra 1999, hvor Holbæk Kommune valgte at udnytte retten til at råde over hver fjerde bolig i Lejerbos og Holbæk Boligselskabers almene boliger i Holbæk. Og fra start har der været et tilknytningskrav på to år.