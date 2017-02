Børnesko har slidt kunstgræsbane

Når politikerne i Udvalget for Kultur, fritid og fællesskab mødes mandag, skal de blandt andet drøfte en ansøgning fra Tuse IF om udskiftning af det kunstige græs på kunstgræsbanen ved Tuse Idrætsplads, skriver Nordvestnyt.

Siden etableringen i 2011 har kunstgræsbanen, som var et fælles projekt for Katrinedalskolen i Tuse og de lokale idrætsklubber, været flittigt brugt af fodboldklubbens 600 medlemmer og forskellige omegnsklubber. Men også elever på Tuse Skole har brugt banen i frikvartererne eller i forbindelse med idrætsundervisning. Og det har nu vist sig at have haft en konsekvens for banens beskaffenhed. For de mange børnefødder i flade sko har slidt voldsomt på kunstgræsset.