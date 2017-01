Børneområdet risikerer alligevel besparelser

Næstformand i udvalget læring og trivsel, Rasmus Brandstrup Larsen (V), hvis parti sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtog budgettet for 2017 og var med i budgetaftalen for 2015, mener, at det godt kan forsvares, at de foreslåede besparelser på børneområdet gennemføres. For ifølge ham er det vigtigst at sikre, at der ikke kommer flere lukkedage.