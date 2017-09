Flere unge måtte en tur i detentionen natten til søndag efter uroligheder i Holbæks natteliv. (Arkiv)

Bøderegn i nattelivet: Slagsmål, tilråb og kniv i lommen

Holbæk - 04. september 2017 kl. 12:01 Af Lisbeth A. Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke mindre end seks bøder måtte Midt- og Vestsjællands Politi udstede på baggrund af uro i Nygade natten til søndag. En 21-årig mand fik to af dem.

Ved 01-tiden var to mænd på 19 og 21 år i slagsmål med hinanden. Det fik de hver en bøde for.

En halv times tid senere brokkede den 21-årige sig højlydt over politiets opførsel ikke langt derfra. Politiet bad ham flere gange om at gå væk for ikke at komme i slagsmål igen, men det ville han ikke.

Til sidst måtte politiet anholde ham for at skabe ro i gaden. Han overnattede i politiets varetægt og kan se frem til endnu en bøde.

En 20-årig kvinde og en 21-årig mand overværede optrinnet og kommenterede det ifølge politiet højrøstet med »pansersvin« og »magtliderlige svin«.

Det fik de hver en bøde for.

Kort efter klokken 5 var det en 24-årig mand, der tiltalte betjentene med »spasser« og »fuck jer«. Han kom også en tur i detentionen for at skabe ro i gaden - og for at få ham afruset. Også han får en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Inden det gik løs i Nygade, havde politiet i øvrigt anholdt en 23-årig mand i Ahlgade, fordi han udviste aggressiv adfærd over for politiet. Det viste sig, at han var i besiddelse af en kniv med et fem centimeter langt blad, så han fik foruden en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen også en sigtelse for overtrædelse af knivloven. Det udløser tilsammen to bøder.