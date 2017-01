Blichfeldt med Beatles og bigband

The Beatles' sange er gennem årtier blevet fortolket og arrangeret for mange forskellige typer orkestre og besætninger, for melodierne af Lennon, McCartney og Harrison er stærke og kan sagtens tåle at blive »udfordret« i nye klangverdener.

Publikum kan glæde sig til et festligt genhør med blandt andet Fool on The Hill, Lucy In The sky With Diamonds, Eleanor Rigby, Eight Days A Week, Get Back, I Feel Fine og mange andre Beatles-sange.