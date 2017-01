Blæste nytåret ind med lur på Orø

Dronning Lene holdt nytårstale og mente, at den selvstændighed, der blev snakket om for Orø for et par år siden, er kommet et skridt nærmere. I hvert fald er øen kommet tættere på at få sit eget postnummer. Orøs fastboende stemmer fra nu og frem til den 19. januar om postnummeret på øen i Isefjord fremover skal være 4305 og ikke som nu 4300.