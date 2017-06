Arrangementet i Gislinge Kirke 1. juni har sat gang i en større debat i folkekirken om kommunikation med de døde. Foto: Christina Quist

Biskopper: Dyre-clairvoyance hører ikke hjemme i kirken

Holbæk - 30. juni 2017 kl. 12:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kristeligt Dagblad har på baggrund af sagen fra Gislinge Kirke, hvor sognepræst Dorthe Thaulov 1. juni havde inviteret dyretelepatør Ditte Young til at tale om og praktisere kommunikation med afdøde dyr, spurgt alle landets 10 biskopper om deres holdning til telepati med døde dyr i kirken.

Alle 10 vender ryggen til en sådan praksis og tro blandt præster i folkekirken og i kirkerummet, fremgår det af rundspørgen i fredagens udgave af Kristeligt Dagblad, hvor biskopperne dog ikke ønsker at forholde sig til det konkrete arrangement i Gislinge.

»Jeg forstår godt de mennesker, der sørger over tabet af et elsket kæledyr, og jeg forstår - til dels - at nogle kan håbe på et gensyn, men som alt dét, der handler om et liv hinsides døden, må vi lade det være i Guds hænder. Vi kan ikke tale med de døde - dyr som mennesker - men Gud har i sin søn talt til os og givet os mennesker et levende håb om følgeskab også der. Det er, hvad vores kirke og vores gudstjeneste bygger på,« skriver eksempelvis biskop over Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, i en mail til Kristeligt Dagblad.

Biskop over Helsingør Stift Lise-Lotte Rebel har denne kommentar:

»Vi går til gudstjeneste for at høre evangeliet om Jesus Kristus. Jeg kan ikke se nogen som helst mening i at kommunikere med døde dyr i kirkerummet eller uden for,« udtaler hun, mens biskop over Aalborg Stift, Henning Toft Bro, henviser til en ordination i sidste uge, hvor han også berørte emnet:

»Folkekirkens præster skal forkynde Kristus. Det er ikke deres opgave at tale med døde dyr. Jeg har selv arbejdet i fiskeindustrien nogle år, og jeg vil i hvert fald have mig frabedt at tale med de torsk, jeg i sin tid sendte til Spanien.«

Den ansvarlige biskop, Peter Fischer-Møller, har mødt kritik for ikke tydeligt at klargøre, hvilke overbevisninger man kan invitere ind i kirken. Men i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad fredag skriver han, at det var en »formel fejl af menighedsrådet« ikke at indhente hans tilladelse inden det omtalte arrangement, og at annonceringen af arrangementet var »kritisabel.«

»Og jeg finder ikke, at folkekirken burde stille lokaler til rådighed for et arrangement, hvor en foredragsholder vil demonstrere et forsøg på kommunikation med døde dyr. I det omfang dette er forekommet ved arrangementet i Gislinge, finder jeg det kritisabelt,« skriver Peter Fischer-Møller i indlægget i dagens udgave af avisen.

Kristeligt Dagblad har forgæves forsøgt at få en kommentar fra menighedsrådet ved Gislinge Kirke.

Arrangementet i Gislinge Kirke og udtalelser fra sognepræste Dorthe Thaulov, der berettede om sin tro på dyreclairvoyance, førte til en tjenstlig samtale med Roskilde-biskop Peter Fischer-Møller.

