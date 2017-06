Biskoppen vil høre om dyretelepati i kirke

- Umiddelbart har jeg et problem med det, hvis det er korrekt, at en dyretelepatør mener at kunne kommunikere med døde dyr. Det er ikke noget, vi har tradition for i folkekirken. Men som sagt: Jeg må tale med præsten i Gislinge, siger Detlef von Holst.

- Det er meget utraditionelt, at vi i den konservative folkekirke laver sådan et arrangement, for vi inviterer ikke andre ind. Og det er lidt på kanten, men jeg elsker at gå til kanten. Vi er nødt til at forholde os til de ting, for at vi kan få en dialog. Og det kunne jo være, at vi kunne flytte os lidt i kirken, og at andre også kunne flytte sig. Det værste, man kan gøre, er at lukke sig om sig selv, sagde Dorthe Thaulov, som i øvrigt var yderst tilfreds med arrangementet og det store fremmøde.