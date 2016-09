Biltemas varehus bliver forsinket

Seneste melding var ellers, at åbningen ville ske i første kvartel af 2017. Årsagen til forsinkelsen er den mobilmast, som stadig står på grunden på Frejasvej 2. Maskincenter Sjællands gamle bygninger blev ellers revet ned for nogle måneder siden.

- Udfordringen har været at finde en anden plads til mobilmasten. Der er fundet et andet sted, men da man skulle grave, viste det sig, at der var forurenet jord. Det betyder et par måneder ekstra, forklarer Karsten Pedersen.

Ud over mobilmasten spiller det også ind, at der er noget forurenet jord, der skal køres væk fra grunden på Frejasvej 2. Det kræver, at Holbæk Kommune giver tilladelse til at køre jorden væk. Det har trukket lidt ud, så Klaus Damm, projektchef hos Daugaard Pedersen A/S, der har byggeopgaven, tør ikke give noget bud på, hvornår arbejdet kan sættes i gang.