Billedserie: Partileder og lokal frontfigur besøgte Stenhus

- Jeg er i politik for at udnytte de forandringer, der kommer, til det bedre. Det handler for mig at se om at tage nogle af forandringerne og anvende dem til fælles bedste. Politik bør handle om, hvad vi skal leve af, og uddannelse er vigtig. Adgangen til at lære noget er det, vi har bygget hele vores samfund på, sagde Morten Østergaard.