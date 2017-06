Blandt andet i krydset her mellem Cementvejen og Holbækvej i Tornved var flugtbilen tæt på at kollidere med to andre biler. Foto: Mie Neel

Biljagt over 40 kilometer: Tre mænd idømt fængsel

Holbæk - 29. juni 2017 kl. 16:21

En 20-årig mand fra Holbæk er torsdag eftermiddag ved Retten i Holbæk blevet idømt et år og ni måneders fængsel for sin rolle i en hidsig biljagt på Holbæk-egnen i oktober sidste år.

Samtidig idømte domsmandsretten en 21-årig mand fra Kalundborg otte måneders fængsel og en en 24-årig holbækker, der er bror til den 20-årige, seks måneders fængsel.

De tre mænd blev alle fundet skyldige i at have udgjort en »nærliggende fare for adskillige bilisters liv eller førlighed i forbindelse med den voldsomme biljagt i myldretidstrafikken sidst på eftermiddagen 5. oktober sidste år.

De tre forsøgte dengang at komme væk fra en politipatrulje, der på Holbækmotorvejen ved Kornerup Å i det vestgående spor mod Holbæk, signalerede til den stjålne Renault Twingo, at den skulle standse. Men i stedet for at efterkomme politiets besked, satte den dengang 19-årige fører af bilen farten markant op og forsøgte over en strækning på 40 kilometer ad Holbækmotorvejen, Kalundborgmotorvejen, Skovvejen og Holbækvej ved Jyderup at slippe væk fra politiet. Først i rundkørslen på Skovvejen ved Bjergsted lykkedes det de forfølgende politibiler at bringe flugtbilen til standsning ved at på køre bilen bagfra. Herefter blev de tre anholdt.

De tre mænd blev fundet skyldige i at have kastet blandt andet flasker, tøj, dele af bilens interiør samt værktøj ud af flugtbilen og i retning mod politiet. En politiassistent fik glasstøv i den ene øje, da politibilens forrude blev ramt at dele fra et topnøglesæt og splintrede.

Derfor blev de alle tre dømt for at have udøvet og forsøgt at udøve særlig farlig vold mod i alt fire politifolk i to patruljevogne.

De var også tiltalt for at have udgjort nærliggende fare for betjentenes liv eller førlighed. Det blev de dog frifundet for, idet retten mente, at de de tre ikke kunne dømmes for vold og forsøg på vold af særlig farlig karakter og samtidig dømmes for at forvolde fare.

Til gengæld blev de fundet skyldige i at have forvoldt fare mod en række andre bilister på strækningen. Flugtbilen var flere gange meget tæt på at ramme andre biler, blandt andet når den kørte mod trafikretningen eller lavede overhalinger inden om og mellem to biler på motorvejen. I et enkelt tilfælde blev et sidespejl revet løs på en bil.

Ingen personer kom dog tilskade, med undtagelse af betjenten, der ikke har fået men af øjenskaden.

Den 20-årige, der var 19 tilbage i oktober og sad bag rattet, har været varetægtsfængslet lige siden. De to andre blev løstladt i slutningen af november.

Ved udmålingen af straffen på et år og ni måneders fængsel til den 20-årige lagde domsmandsretten ifølge retsformand Kinna Eidem blandt andet vægt på, at han så sent som i juni sidste år - blot tre måneder før den vilde biljagt, han nu er dømt for - fik en dom på et år og tre måneders fængsel for blandt andet en biljagt, der ligner den aktuelle sag.

Han blev på den baggrund også frakendt retten til at føre bil i 10 år.

De to mænd på 20 og 21 bad om 14 dages betænkningstid i forhold til at anke dommen. Den 24-årige modtog sin dom på seks måneders fængsel.

Anklagemyndigheden har nu også 14 dage til at afgøre, om den vil anke dommen.

På anklagemyndighedens anmodning besluttede retsformand Kinna Eidem i øvrigt at opretholde varetægtsfængslingen af den 20-årige, indtil en eventuel ankesag eller til han kan begynde afsoningen. Han mangler fortsat at afsone den dom, han blev idømt for et år siden.

Beslutningen om fortsat varetægtsfængsling blev kæret til Østre Landsret af den 20-åriges forsvarsadvokat, Daniel Rosenkilde Larsen.

