Bilist på sygehuset

To biler endte i grøften og den ene bilist blev kørt til sygehuset i Holbæk efter en ulykke på Holbækvej ved Svinninge fredag aften. Ulykken skete klokken 22.22, da den ene bil foretog en overhaling men ikke nåede tilbage i sin egen vejbane. Den modkørende nåede at undvige et frontalt sammenstød ved at køre i grøften, men den overhalende bilist mistede herredømmet over sin bil, der rullede rundt, inden den også endte i grøften. Bilisten måtte skæres fri og blev derefter kørt til Holbæk Sygehus.