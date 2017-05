Biler beslaglagt

Kl. 14.51 fredag blev en 43-årig mand fra Ruds Vedby igen afsløret i at køre bil, selv om han ikke havde erhvervet sig førerret, da politiet standsede en personbil på Ulstrupvej ved Gørlev. Den 43-årige blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven og fik samtidig beslaglagt sin bil med henblik på konfiskation, da det nu var tredje gang inden for tre år, at han blev sigtet for at køre bil uden førerret.