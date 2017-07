Holbæk Kommune skruer nu op for sikkerheden på blandt andet borgerpc?erne på Holbæk Bibliotek.Foto: Palle Mogensen

Biblioteker skruer op for It-sikkerheden

Holbæk - 07. juli 2017 kl. 15:11 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bibliotekerne i Holbæk Kommune skruer nu op for sikkerheden på sine borger-pc'ere for at forhindre hacking.

Pc'erne bliver typisk brugt af borgere, der ikke selv har en computer, og som ikke er specielt it-kyndige.

Det kan være for eksempel være ældre og flygtninge, som skal på netbank eller i kontakt med myndighederne.

Årsagen til, at bibliotekerne har valgt at gøre noget ekstra ved sikkerheden, er en hackermetode, som i andre kommuner har betydet, at borgere er blevet afluret deres brugernavn og password til deres NemID.

Hackerne har rent fysisk placeret et lille stykke hardware - kaldet en keylogger - i forbindelsen mellem tastatur og skærm.

Når så borgeren for eksempel har benyttet sig af sin netbank eller logget ind på sin mailkonto via borger-pc'en, har keyloggeren registreret alle tastetryk.

Og efterfølgende har hackerne kunnet finde frem til brugernavn og password.

Det er så blevet benyttet til at bestille et nyt nøglekort fra NemID, og derefter har det været forholdsvis nemt at stjæle penge fra borgerens konto eller låne penge i dennes navn.

- Jeg ved ikke, om det er noget, der har været sket her i kommunen. Men nu får vi lavet en løsning, som forholdsvis enkelt forhindrer, at hackerne kan bruge den omtalte metode, fortæller Michael Koch, der er vicebibliotekschef i Holbæk Kommune.

Han ønsker dog ikke at præcisere, hvad løsningen går ud på.

- Der er jo ikke nogen grund til at fortælle hackerne, hvad det er, vi gør, så de nemmere kan finde på noget nyt, forklarer han.

Det er cirka 30 borger-pc'ere på kommunens biblioteker, som nu bliver ekstra sikret.