Biavlere har fået bedre forhold

Aktiviteterne i Holbæk og Omegns Biavlerforening er sikret i mange år fremover, efter at der er et gennemført et større projekt.

Slyngerummet blev indviet med et klip i en rød snor af foreningens formand, Ulla Bernth Matthiesen, Tølløse. I sin tale nævnte hun, at projektet begyndte med et fremtidsværksted i september 2013. Her blev der foreslået emner, og resultatet blev, at man ønskede en ny skolebigård, et slyngerum og bedre undervisningsfaciliteter.