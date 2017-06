Det bevaringsværdige baghus kan ikke ses fra hverken Ahlgade eller Gasværksvej (foto). Den røde garage hører også til Ahlgade 19. Til venstre er det boligerne ved den spanske trappe, og til højre ses et hjørne af Centergården. Foto: Kaj Ove Jensen

Bevaringsværdigt hus ønskes fjernet

Holbæk - 21. juni 2017 kl. 17:33 Af Kaj Ove Jensen

Baghuset ved Ahl­gade 19 i Holbæk har en høj bevaringsværdi. Alligevel er der et ønske om at få lov til at rive ejendommen ned. Tanken er, at det kunne give plads til et boligbyggeri i stil med det, der blev opført på nabogrunden (ved den spanske trappe) for nogle år siden, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Før Holbæk Kommune måske vil sige ja til ansøgningen om nedrivning, skal der ifølge loven holdes en offentlig høring, Derfor har kommunen sat gang i en høring frem til den 28. juli.

Derefter vil kommunen afgøre, om der skal gives tilladelse til nedrivning, eller om der bliver tale om et forbud mod nedrivning af baghuset, der blev opført som et blikkenslagerværksted i 1902.

Ejendommen Ahlgade 19 blev udbudt til salg, efter at guldsmed Svend Weis Mortensens enke, Lillian Ingeborg Mortensen, døde i juli 2016. Svend Weis Mortensen (død 1999) drev frem til 1994 Guld- og Sølvhuset i butikslokalet i forhuset.

Siden 1994 har Taskepigen lejet butikslokalet. På første og anden sal er der en lejlighed. Advokat Palle Andersen bestyrer boet efter Lillian Ingeborg Mortensen. Hvis der gives tilladelse til at rive baghuset ned, kunne det måske betyde interesse for et projekt, hvor der kunne bygges huse bagtil på grunden, håber advokaten.