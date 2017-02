Medarbejdere, Ældrerådet og Ældre Sagen i Holbæk Kommune savner dokumentation for besparelser og frygter, der ikke er taget højde for menneskelige og økonomisk afledte omkostninger og udgifter for eksempel ved at afskaffe sårspecialisten. Foto: Per Jensen Foto: Foto: Per Jensen

Besparelser ædes op af afledte udgifter

Holbæk - 09. februar 2017 kl. 14:57 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er slemt nok, at en stribe forslag til besparelser på Holbæks budget 2017 rammer den nære omsorg og pleje for de svageste ældre og betyder fyringer, omplaceringer og skiftende arbejdstider for personalet. Men i høringssvar frygter både medarbejdergrupper, Dansk Sygeplejeråd og Ældrerådet, at besparelserne ædes op af afledte udgifter.

Også Ældre Sagen i Holbæk Kommune er bekymret, fordi tidligere og de foreslåede besparelser og nedskæringer modarbejder politikken om forebyggelse. Men et ønske fra Ældre Sagen om at genåbne budget 2017 for at fjerne kravet om en besparelse i servicen, som har medført forslag om blandt andet rengøring og skift af sengetøj hver fjerde uge, nedskæring på akutberedskabet, weekendlukkede ældrecafeer og afskaffelse af sår- og inkontinensspecilaister. Det lykkeds ikke.

- Hvorfor går det ud over de svageste ældre, at kommunen ikke kan budgettere. Man må ikke håbe at blive gammel i Holbæk og afhængig af kommunale ydelser, siger formanden Klaus Pedersen, Ældre Sagen Holbæk-Jernløse, til Nordvestnyt torsdag.

Dansk Sygeplejeråd opfordrer til at foretage cost-benefit analyser på de foreslåede besparelser for at se, om der er en reel besparelse, og om den står mål med de oplevede serviceforringelser. I andre høringssvar savnes dokumentation for besparelserne og beskrivelse af konsekvenserne for ældre og medarbejdere.