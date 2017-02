Byrådet i Holbæk Kommune vedtog i går, hvordan en besparelse på 2,9 millioner på børneområdet skulle finansieres. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Besparelse rammer børnene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Besparelse rammer børnene

Holbæk - 09. februar 2017 kl. 10:49 Af Cecilie Lunding Tolversen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal spares 2,9 millioner kroner på børneområdet i Holbæk Kommune for at overholde det budget som Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har vedtaget for år 2017. Besparelsen oprindeligt ske gennem en modulordning i kommunens dagtilbud, men da den viste sig at være ulovlig, måtte der findes en alternativ løsning for at holde budgettet. Det skriver Nordvestnyt torsdag.

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance havde flertallet, da partierne stemte for, at besparelsen skal findes ved at tage 1,5 millioner fra de midler, der ellers var afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud.

Og 900.000 kroner fra de midler, som var ment til styrket læring og trivsel i de fire dagtilbudsområder i form af øget normering. Dertil kommer en rammebesparelse på SFO'erne på 400.000 kroner. De sidste 100.000 kroner kommer ved at droppe en brugerundersøgelse i dagtilbuddene.

Beslutningen fik dog en drejning, da flertallet desuden vedtog, at administrationen skal arbejde videre med at undersøge endnu en mulighed. Nemlig om de 2,9 millioner kroner helt eller delvist kan findes ved at indføre en såkaldt fravalgsmodel. Modsat tilkøbsmoduler så betaler forældre i en fravalgsordning den fulde pris for dagtilbud og skolefritidsordninger, men kan få penge tilbage for uger, hvor børnene ikke benytter ordningen, selvom der er åbent.

De mere præcise detaljer skal der arbejdes med, hvis administrationen finder ud af, at denne løsning vil være lovlig i forhold til kommunens forsyningsforpligtigelse, og at den kan finansiere besparelsen.