Det nuværende renseanlæg på havnen i Holbæk skal efter planen erstattes af et nybygget renseanlæg et andet sted i Holbæk Kommune, men beslutningen om placeringen træffes med stor sandsynlighed først efter årsskiftet. Foto: Mik

Beslutning om renseanlæg udskydes

Holbæk - 09. maj 2017 kl. 16:10 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver engang til august, der arrangeres en temadag, hvor der skal kigges nærmere på flytningen af rense­anlægget fra Parallelvej i Holbæk til et ukendt sted i Holbæk Kommune, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Temadagen var oprindelig planlagt til at have fundet sted mandag i denne, men den blev aflyst med kort varsel. Det var ventet, at temadagen i stedet ville finde sted i juni.

- Men det bliver engang i august. Det kan ikke nås før, fortæller John Harpøth (DF), der er formand for klima- og miljøudvalget.

Mandag formiddag var udvalget samlet til en orientering om arbejdet med en ny placering til renseanlægget. Ved temamødet efter sommerferien vil deltagerne foruden byrådspolitikere, forsyningsselskabet Fors A/S og konsulenter være repræsentanter for de lokalområder, der er foreslået til at huse det nye renseanlæg.

På baggrund af temamødet vil klima- og miljøudvalget træffe den endelige beslutning om, hvilke tre-fem placeringer der skal arbejdes videre med. Derefter nedsættes der arbejdsgrupper, blandt andet med repræsentanter for de pågældende lokalområder.

Med udskydelsen af tema­mødet med yderligere to måneder synes det at ligge fast, at den endelige beslutning om placeringen af renseanlægget ikke tages af det nuværende byråd, sådan som det oprindelig var planen.

- Det ligger i kortene, at det ikke bliver det nuværende byråd, der kommer til at beslutte det. Vi drager ikke forhastede beslutninger på noget, siger John Harpøth.