Der er et stort ønske i Tølløse om en elevator ved gangtunnellen, der ikke anses for handicapvenlig. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Behov for elevator skal undersøges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Behov for elevator skal undersøges

Holbæk - 22. februar 2017 kl. 11:43 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu skal det undersøges, om forholdene er, som de bør være, eller om der bør etableres en elevator ved gangtunnellen i Tølløse. Det er i hvert fald, hvad Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg har indstillet til den videre behandling i økonomiudvalget og byrådet, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Siden anlæggelsen af dobbeltsporet på jernbanen gennem Tølløse har der fra flere sider været utilfredshed med tilgængeligheden mellem Kvarmløsevej og Tølløsevej. Det gælder ikke mindst for gangbesværede, der bruger hjælpemidler for at komme frem.

- Der er ikke nogen garanti for, at der kommer en elevator. Men udvalget siger, at vi gerne vil bruge penge på at få undersøgt, hvordan det kan se ud, siger udvalgsformand John Harpøth (DF) efter udvalgets møde tirsdag.

Det vil typisk være en uvildig trafikrevisor, der skal undersøge forholdene.

Hvis det skulle ende med en anbefaling af en elevator, og politikerne siger ja til det, ventes den at koste cirka 750.000 kroner.

- Banedanmark afviste i dialogen en elevator og mente, at løsningen var handicapvenlig. Men alle, der færdes i gangtunnellen, ved, at den ikke er handicapvenlig, siger John Harpøth - som i øvrigt mener, at den heller ikke er venlig over for almindeligt gående.

Op til behandlingen af sagen i klima- og miljøudvalget er der kommet et fælles høringssvar fra Tølløse Lokalforum, Ældresagen Tølløse og Fællesskab Tølløse. Her påpeges det blandt andet, at gangtunnellen kun kan anvendes af gående uden brug af hjælpemidler, men ikke af folk med rollator, handicapcykel, kørestol eller barnevogn.

Desuden fremhæves det i høringssvaret, at elevatoren og gangbroen ved stationen medfører en ikke ubetydelig omvej for dem, der i forvejen har problemer med at komme frem.