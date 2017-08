En gruppe beboere i Ladegårdsparken vil holde mere øje med, hvem der maler på bygninger og ridser i bilerne i Ladegårdsparken. Derfor har de dannet deres eget vagtværn. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Beboere har fået nok af ridser i bilerne: Nu danner de eget vagtværn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboere har fået nok af ridser i bilerne: Nu danner de eget vagtværn

Holbæk - 22. august 2017 kl. 15:39 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ridsede biler, småtyverier, smadrede containere og maling på bygningerne har nu fået 38 beboere i Ladegårdsparken og kvarteret omkring til at gå sammen i et fælles »vagtværn«.

- Meningen er ikke, at vi skal gribe ind, eller at vi skal gå og lege politibetjente, men skulle man være så heldig at opdage nogen, så kan man videreformidle oplysningerne til politiet og generelt få samlet nogle vidneforklaringer, fortæller Cekik Marcinek, der oprettede Facebook-gruppen »Vagtværn Ladegårdsparken og omegn« i begyndelsen af august.

Gruppen har allerede 38 medlemmer, og ifølge Cekik Marcinek er de fleste medlemmer beboere fra Ladegårdsparken.

- Det er utrygt at være på P-pladsen om aftenen. Man kan ikke se, hvem der færdes på området, eller om der er nogen, der ligger og lurer, fortæller Cekik Marcinek, der har boet i Ladegårds- parken de sidste 20 år. For nylig flyttede han over i en bolig lige udenfor Ladegårdsparken, efter familien blev udvidet, og han selv blev bestjålet.

- Det var en af grundene til, jeg flyttede, siger han om tyveriet og tilføjer, at hans familie og venner, der stadig bor i Ladegårdsparken, også har været udsat for tyveri.

I bestyrelsen for Holbæk Boligselskab afdeling Ladegårdsparken vækker det nye vagtværn stor forundring. Formand Uffe Frejdal Nielsen mener ikke, der er belæg for beboernes bekymring for kriminalitet.

- Da jeg hørte om det, tænkte jeg, nu må de da tage at slappe af. Ladegårdsparken er det fredeligste område. Det er jo ikke Nørrebro, siger formanden, der ikke synes, 38 medlemmer er særlig mange, når man tænker på, at der bor 1500 beboere i Ladegårdsparken.

- Jeg ved ikke, hvad de vil bruge det til. Her er ikke kriminalitet i nævneværdig grad - ikke andet end småting, siger Uffe Frejdal Nielsen, der undrer sig over, at beboerne ikke er gået til bestyrelsen eller helhedsplanen med deres bekymring.

For 12 år siden inviterede bestyrelsen nemlig politiet ud til boligområdet i forbindelse med et skyderi, hvor beboerne blev informeret om, hvad der var sket, og hvad politiet mente om det. Og et lignende møde, mener formanden, havde været en bedre måde at gribe problemet an på.

- Vi ville have ageret på det og indkaldt til et møde, hvis vi havde kendt til folks bekymring, fortæller Uffe Frejdal Nielsen.