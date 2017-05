Bådelaug med en tre-trins-raket

Kan man på én gang udvide, skabe et spændende, rekreativt område på en havn og samtidig hjælpe Holbæk Kommune af med et deponi-problem?

Efter et års arbejde er Hørby Bådelaug nu færdig med en plan for både forstærkning og udbygning af molerne i Hørby Havn, skabelsen af en sandstrand med badebro og etablering af en overdækket grillplads. En raket med tre trin, kan man sige. Lettest er det at gå til det med stranden og grillpladsen. Det - håber folkene bag forslaget - kan skabes allerede i år.

Til gengæld er molerne et langtidsprojekt, noget, der vil strække sig over flere år og komme til at koste godt otte millioner kroner. Til gengæld kan det hjælpe Holbæk Kommune af med et deponi-problem og spare kommunen for en del udgifter - og måske endda give penge i kassen.