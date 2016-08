B&B i købmandsgården

Der er kælet for detaljerne i de to værelser, der tilsammen udgør den nyåbnede Kirke Eskilstrup Bed & Breakfast på Stationsvej 7. Line Storgaard Nielsen har besøgt en hel del loppemarkeder for at finde møbler, der matcher de rustikke afhøvlede gulve i den forhenværende købmandsgård lige over for stationen.