Autolakerer investerer 10 millioner

Holbæk - 18. juni 2017

Inden for ét til halvandet år flytter Holbæk Autolakering fra Spånnebæk 5 i Hoklbæk til Bilbyen 8 i Holbæk. Her er Allan Blinkilde ved at sætte gang i byggeriet af en 1400 kvadratmeter stor ejendom, skriver dagbladet Norevestnyt lørdag.

Ejeren har været rundt for at finde den rigtige leverandør af sprøjtekabiner. - Jeg har fundet en svensk leverandør, Pivab, som har vundet priser for tankerne vedrørende arbejdsmiljøet og for miljøet omkring bygningen. Der er ikke installeret nogle af Pivabs kabiner i Danmark, og det er det mest moderne i Europa. Mens luften i en traditionel sprøjtekabine kun filtreres én gang i løbet af processen, bliver der i Pivabs sprøjtekabiner filtreret fire gange, så der absolut intet udslip er, fortæller Allan Blinkilde.

Genanvendelse af varme og ergonomisk rigtig indretning er andre fordele ved de svenske sprøjtekabiner.

På den nye adresse indrettes der to sprøjtekabiner plus 10 arbejdsstationer til klargøring af bilerne før lakeringen. Arbejdsstationerne involverer også et gardin, der skærmer det øvrige lokale mod larm og urenheder.

- Flytningen er en samlet investering på cirka 10 millioner kroner, så det skal gøres rigtigt, siger Allan Blinkilde, 53 år.

Han regner med at arbejde i 10-15 år endnu. Men samtidig med nybyggeriet sættes der gang i et løbende generationsskifte med hans 26-årige søn, Patrick Blinkilde. Han kom i lære i 2009, da hans far overtog virksomheden fra som storebror, Johnny Blinkilde.

Patrick blev uddannet autolakerer, og i dag står han for driften af autolakeringsværkstedet, der er med i kæden LAKexperten.

Virksomheden beskæftiger i dag syv mand, inklusive ejeren.

- Med det nye er målet, at vi skal op på 10-14 mand, fortæller Allan Blinkilde.