Asbest i daginstitution

Årsagen var, at der før jul blev konstateret en forhøjet forekomst af skimmelsvamp i ejendommen, og at flere medarbejdere og børn efterfølgende fik allergiske reaktioner. Nu viser det sig, at der også er asbest i huset.

Den nye rapport viser, at det dårlige indeklima i Sølyst skyldes, at loftrummet ikke er ventileret rigtigt, og at der er problemer med gulvene, hvor der er fundet skimmelsvamp. Derudover kan det ikke udelukkes, at et beskidt filter i ventilationsanlægget i huset også have været en medvirkende årsag til problemerne.