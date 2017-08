Grazyna Diana Majchrzak fortæller, hvordan det var at arbejde for rengøringsfirmaet Alliance+ i Holbæk Kommune. Foto: Anna Egeris Karstoft

Arbejdede gratis i sin fritid: Jeg var bange for klager

Holbæk - 19. august 2017 kl. 10:34 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var mere reglen end undtagelsen at lægge en time oveni arbejdstiden, når Grazyna Diana Majchrzak skulle fjerne mudderspor og jord efter legende børn i tre af Holbæk kommunes institutioner. Efter halvandet år hos Alliance+ har den 50-årige servicemedarbejder nu fået nok.

- Jeg er ikke sur på børnene. De har beskidte fingre, og de leger, men der skal være nok tid til at gøre rent, så børnene kan møde ind til rene lokaler, fortæller den tidligere ansatte hos rengøringsfirmaet Alliance+, der også ofte har skubbet sin vagt frem - uden at få aftentillæg - for at undgå, at have eftermiddagsbørnene løbende omkring sig, når hun skulle gøre rent.

Hun er blot en af flere ansatte i Alliance+, som 3F Holbæk-Odsherred hver uge modtager henvendelser fra, fordi medlemmerne bruger flere timer på rengøring, end de har.

- Mange kommer og siger, at de arbejder over af sig selv, fordi de ikke vil efterlade en skole, der er beskidt, og fordi de er nervøse for, at det er dem, der får skæld ud i sidste ende, fortæller daglig leder i 3F Holbæk-Odsherred, Allan Andersen, der har modtaget denne type henvendelser i snart fem år. Og det bekræfter Grazyna Diana Majchrzaks.

- Jeg kunne ikke nå det, og jeg var bange for, at der ville blive klaget, fortæller Grazyna Diana Majchrzak, der mange gange har påpeget problemet over for sin daværende chef i Alliance+, der var bekendt med, at medarbejderen arbejdede over uden at få løn for det.

Fra den 15. august i år har Alliance+ ændret deres medarbejderes arbejdstider, så rengøringen i fremtiden udelukkende skal udføres i løbet af dagtimerne, hvor der kan være børn i institutionerne. Og det fik bægeret til at flyde over for Grazyna Diana Majchrzak.

- Der ligger tøj overalt, børn kommer til toilettet, imens man er ved at gøre rent - det er ikke til at komme til, fortæller den 50-årige servicemedarbejder, der for nylig er stoppet i sin stilling grundet væsentlige vilkårsændringer.

Leder i Alliance+, Kenneth Loberg, ønsker ikke at kommentere på sagen, men henviser til Holbæk Kommune, som er køber af rengøringen.

- Så længe kommunen er tilfreds, så forsøger vi at levere den bedst mulige service, udtaler han, og tilføjer, at det er Holbæk Kommune, der har ønsket at ændre medarbejdernes arbejdstider.