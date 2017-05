Anklager i Kundbysagen: Lige lovlig meget rabat

Det er ikke et enigt nævningeting, der sender den 17-årige pige seks år i fængsel. I et nævningeting har de tre juridiske dommere hver to stemmer, mens de seks nævninge hver har en enkelt stemme. Ni stemmer ud af i alt 12, gik ind for fængselsstraffen på seks år. Et mindretal på to stemmer stemte for at fastsætte straffen til forvaring, og et mindretal på en enkelt stemme har stemt for at fastsætte straffen til fængsel i 10 år.