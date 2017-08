Retten i Holbæk afsiger på tirsdag dom i sagen om påstået voldtægt af en mindreårig pige. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Anklager: Voldtægt af pige skal koste mere end 3,5 års fængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anklager: Voldtægt af pige skal koste mere end 3,5 års fængsel

Holbæk - 25. august 2017 kl. 19:47 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er alene vidneudagn, der skal afgøre, om en 41-årig mand fra Vestjylland skal kendes skyldig eller frifindes for anklager om, at han udsatte to mindreårige piger for seksuelle krænkelser og voldtog den ene af dem én gang på sin daværende adresse i Holbæk Kommune i årene 2005 til 2009.

Der er ingen tekniske beviser, så rettens afgørelse kommer alene til at bero på en vurdering af troværdigheden af forklaringer om forhold, der ligger op mod 12 år tilbage i tiden.

Så vidt var anklager og forsvarer enige, da de fredag i et ni timer langt retsmøde gav deres afsluttende bemærkninger i sagen om påståede overgreb på to søstre, som Retten i Holbæk har behandlet siden i onsdags.

Der falder dom i sagen på tirsdag.

Men enigheden hørte op, da det kom til de to parters bedømmelse af de mange vidneudsagn, der er kommet frem under domsmandssagen. Anklagerfuldmægtig Anders Rechendorff mente på sin side, at de to søstre, der i dag er 21 og 18 år, har givet troværdige vidneudsagn om forholdene.

- Pigerne har givet en ganske detaljeret forklaring på, hvad de har været udsat for, hvor der ikke er smurt for tykt på, sagde Anders Rechendorff i sin procedure.

Han mener, at den 41-årige skal idømmes mellem tre et halvt år og tre år og ni måneders fængsel, hvis retten finder ham skyldig.

Ib René Laursen, der er forsvarsadvokat for den i dag 41-årige tiltalte mand, som nægter sig skyldig i alle anklager, såede omvendt stor tvivl om ikke bare søstrenes vidneudsagn, men også forklaringerne fra pigernes øvrige familiemedlemmer, heriblandt deres mor og far.

- Troværdigheden ryger, når der er uoverensstemmelse mellem pigernes forklaringer på, hvad der er sket i forskellige situationer. Der er indbyrdes uoverensstemmelser, og der er også ændret forklaringer undervejs fra politianmeldelsen i 2014 og de forskellige politiafhøringer til det, vi hører i dag i retten, sagde Ib René Laursen.

Anklageren medgav, at der på enkelte punkter ikke var givet samme forklaring fra pigerne.

- Men det er altså adskillige år siden, det her er sket. Noget fortrænger man, mens der også er noget, der står knivskarpt. Og politiafhøringerne er fra 2014, så man måske først kommet i tanke om noget senere, sagde Anders Rechendorff.

Den 41-årige er mand nægter pure at have gjort noget forkert. De to piger afgav forklaring for lukkede døre, men i procedurerne blev der flere gange henvist til dele af deres forklaringer.

Det tegnede billedet af en mand, der når han hver fredag passede de to søstre, også udnyttede sin fysiske og psykiske overlegenhed til at udnytte dem, for eksempel ved at onanere tæt på dem, vise dem pornofilm og beføle dem intime steder.

Sagens groveste anklage handler om, at manden skal have bedøvet den ældste pige og herefter voldtaget hende.

Forsvareren påpegede, at anklagemyndigheden ikke har kunnet fremlægge bevis for, at han gav pigen bedøvende piller, endsige var i besiddelse af sådanne.

Pigerne har dog i retten fortalt om en episode, hvor den ældste søster var usædvanligt træt efter at have fået to piller af den tiltalte.

relaterede artikler

Voldtægts-tiltalt mand blev væk fra retssag 24. august 2017 kl. 06:01