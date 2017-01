Den hidsige biljagt gik fra Gevninge ad Holbækmortorvejen, Kalundborgmotoren og Skovvejen - her ved Knabstrup Møllebakke - for at slutte efter cirka 40 kilometer i en rundkørsel ved Bjergsted. I februar skal de tre flugtbilister for retten i Holbæk. Foto: Peter Andersen

Anklage: 19-årig bragte bilisters liv i fare

Holbæk - 09. januar 2017

En politibetjent fik glassplinter i øjet og adskillige bilister blev udsat for »nærliggende fare« for deres liv og førlighed, da tre unge mænd onsdag den 5. oktober 2016 i en hidsig biljagt over cirka 40 kilometer i Nordvestsjælland forsøgte at slippe væk fra politiet.

Det mener anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi, der har rejst tiltale mod de tre - en 19-årig mand fra Holbæk, der som fører af bilen er hovedtiltalt, hans 23-årige bror fra Holbæk samt deres 21-årige kammerat fra Kalundborg.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

Når sagen kommer for ved Retten i Holbæk 16. og 17. februar skal et større antal vidner afgive forklaring om, hvordan de hver især oplevede situationen, da de tre unge mænd den pågældende eftermiddag klokken cirka 17.30 - mens myldretidstrafikken fortsat var i gang - nægtede at standse, selv om en politipatrulje bad dem om det.

De tre kørte i en stjålet Renault Twingo, der var påsat nummerplader stjålet fra en anden bil.

Fra Gevninge gik biljagten i retning mod Holbæk ad Holbækmotorvejen, Kalundborgmotorvejen, Skovvejen hele vejen til Tornved, hvor flugtbilen drejede af ved Cementvejen og fortsatte ad Holbækvej gennem Tornved og Jyderup, for til sidst at vende tilbage til Skovvejen.

I rundkørslen ved Bjergsted endte den cirka 40 kilometer lange biljagt efter cirka 20 minutter, da en politipatrulje fik påkørt flugtbilen, uden at nogen kom alvorligt til skade.

Det kunne ellers være meget værre, mener anklagemyndigheden, og det skal de mange vidner være med til at belyse.

- Det er en meget alvorlig sag. Det er et tidsmæssigt kort forløb, men der bliver kørt meget farligt over en lang strækning. Det er efter anklagemyndighedens opfattelse et under, at ingen mennesker kom alvorligt til skade, siger anklager Tina Sandager til Nordvestnyt.

Fire politibejente, der deltog i jagten på flugtbilen skal afgive forklaring. En af dem fik under jagten glassplinter i øjet, da politibilens rude gik i stykker.

Det skete fordi der, ifølge anklageskriftet, blev smidt flasker, tøj, dele fra bilen, værktøj og dele fra et topnøglesæt ud af flugtbilen i retning mod politibilerne.

Alle tre mænd er derfor tiltalt for særlig farlig vold mod de fire politiassistenter.

Herudover skal 11 forskellige bilister, der efter anklagemyndighedens opfattelse var i fare i forbindelse med biljagten, møde som vidner i retten.

Af anklageskriftet fremgår det, at den 19-årige fører af bilen flere gange overhalede biler indenom på motorvejen, blandt andet ved at køre flere hundrede meter med høj hastighed i nødsporet.

Desuden kørte han med det ene hjulpar i midterrabatten, og ind mellem to biler på motorvejen.

Politiet mener i øvrigt, at han havde for meget kokain i blodet til at køre bil, ligesom han slet ikke har kørekort.

På Skovvejen ved Regstrup kørte han på et tidspunkt på cykelstien mod trafikretningen, og ved ved flere lejligheder under hele biljagten måtte bilister bremse hårdt op eller trække ud i rabatterne for at undgå kollision.

Der er rejst tiltale efter straffelovens paragraf 252, der handler om at volde »nærliggende fare for nogens liv eller førlighed« i ikke mindre end 10 forhold.

I alt er der 40 forhold i anklageskriftet, hvoraf de fleste alene gælder den 19-årige.

Anklagemyndigheden vil, ifølge Tina Sandager, gå efter en længere fængselsstraf til den 19-årige mand. Han blev så sent som i juni 2016 idømt et år og tre måneders fængsel for vild kørsel, og da den nye sag i anklagemyndigheden øjne er endnu mere alvorlig, forventer Tina Sandager, at man vil gå efter en straf i omegnen af to års fængsel.

Hans forsvarsadvokat, Daniel Rosenkilde Larsen, oplyser til Nordvestnyt, at den 19-årige erkender sig delvist skyldig i de forhold, der handler om kørslen den 5. oktober.