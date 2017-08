Anholdt i trætop, løsladt og anholdt igen

Den 20-årige mistænkes for at have været påvirket af kokain under kørslen, så han fik udtaget en blodprøve. Desuden har politiet en formodning om, at han stod bag et forsøg på tyveri af varer - blandt andet kød, hundefoder og tandpasta - for 2500 kroner fra Dagli'Brugsen i Mørkøv lørdag eftermiddag.