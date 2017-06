Anette har solgt Cafe Svanen

- Jeg bliver jo ikke yngre og ved, at det er vigtigt at passe på sig selv. Og da jeg samtidig døjer med slidgigt i hofterne, blev jeg enig med mig selv om, at tiden var kommet. Ivan (hendes mand, red.) og jeg er glade og stolte over det, vi har bygget op. Men der kan sagtens bygges mere på, og det er de nye ejere, der får lov til at løfte den opgave, fortæller hun: