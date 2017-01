Ældrecentret på Møllevang i St. Merløse lukker med udgangen af februar, og det rejser spørgsmålet om, hvorvidt AktivCentret med forskellige aktiviteter kan fortsætte på stedet, eller om der skal findes andre lokaler i byen. Foto: Peter Andersen

Andre lokaler til AktivCenter undersøges

Holbæk - 13. januar 2017 kl. 13:59 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beslutningen er ikke truffet endnu, men pilen peger kraftigt i retning af, at AktivCentret på Møllevang i St. Merløse skal flytte til nye lokaler, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Torsdag var der møde mellem repræsentanter for Brugerrådet, hvor foreningerne er samlet, og Holbæk Kommune. Her blev det besluttet at nedsætte et udvalg med repræsentanter for begge parter. Opgaven bliver at prøve at finde andre egnede lokaler i St. Merløse til AktivCentrets aktiviteter.

- Vi tolkede budskabet sådan, at vi skal flytte, og vi måtte acceptere, at udvalget bliver nedsat. Men vi prøvede også at finde nødbremsen. Vi bad kommunen regne på, hvad det vil koste at beholde os på Møllevang, og hvad det vil koste at flytte os, fortæller Leif Rasmussen, der er næstformand i Brugerrådet på AktivCentret. Brugerrådet foreslog også, at de to bygninger på Møllevang kan bruges til forskellige boligformål.

Der blev talt om byens skole, hal og børnehus som alternative placeringer for AktivCentret og dets aktiviteter, men foreningerne foretrækker klart at blive på Møllevang.

- Jeg mødte nogle enormt engagerede mennesker, der har fået gang i et AktivCenter i St. Merløse, og det er vigtigt at slå fast, at der også efter 2017 skal være et AktivCenter i byen. Spørgsmålet er, om det skal være på den nuværende matrikel. Der er ikke taget nogen beslutning, men det er ikke nogen hemmelighed, at vi kigger på arealoptimering i kommunen, siger Pernille Kruse, der er formand for Holbæk Kommunes udvalg Aktiv hele livet.