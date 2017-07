Se billedserie 17-årige Nanna Lanzky Otto fra Vipperød og den islandske hest Ondrun skal i weekenden med til DM for islandske heste.

Ambitiøs rytter kæmper sig vej til toppen

Holbæk - 13. juli 2017 kl. 10:37 Af Cecilie Lunding Tolversen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste islandske heste, der klarer sig godt til store stævner, er importeret fra Island og har gerne kostet en formue. Helt modsat er det dog for hesten Ondrun fra Bøgegården, som har kvalificeret sig til at deltage i Danmarksmesterskabet for islandske heste, fortæller 17-årige Nanna Lanzky Otto fra Vipperød nær Holbæk.

Hendes mor købte for ni år siden sammen med to andre den islandske hest forholdsvist billigt. Den kom ud og gå med en større hesteflok og blev en hyggehest.

Men det ændrede sig, da det gik op for hende, at der var potentiale i Ondrun.

- For omkring et år siden overtog jeg hende, og så begyndte det at blive intensiv træning, forklarer den unge rytter.

Med undervisning og vedholdenhed har det lykkedes hende at træne en helt almindelig hest op til at bryde med normen.

- Til de store stævner er der en tendens til, at man skal have nogle dyre heste for at være med. Der er rigtig mange velhavende, der rider det her. For dem er det nemt at tage til Island og købe en god hest, som en dygtig islænding har redet til nogle stævner, fortæller Nanna Lanzky Otto, der gennem det sidste år har fået møvet sin hoppe ind blandt de dyre heste.

Sammen har hest og rytter været til en række udtagelses-stævner og Nanna Lanzky Otto er nu den andenbedste ungrytter i Danmark i disciplinerne: speedpas og 250 meter pasvæddeløb. I stilpas er hun den tredjebedste rytter.

- Jeg vil gerne vise, at jeg ikke har købt mig til det, men selv har trænet hesten op, siger hun og indrømmer:

- Jeg kunne uden tvivl også godt selv tænke mig at tage til Island og købe en god hest. Men jeg synes, det er fedt, at jeg selv har fået alt den læring ved at træne en hest op til det niveau.

Fra torsdag til søndag er Nanna Lanzky Otto til DM i Herning. Hendes største drøm er at komme med på landsholdet.

Læs mere i Nordvestnyt torsdag.