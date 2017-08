Hvert tredje område, som kommunen har ansvar for at ren­gøre, er for beskidt til at blive godkendt, når der udføres INSTA-kontroller. Foto: Peter Andersen

Alliance+ dumper i hver tredje rengøringskontrol

Kost og klud bliver ikke altid brugt flittigt nok på de områder, som kommunen har ansvar for at rengøre, for når Holbæk Kommunes rengøringskoordinator og en repræsentant fra rengøringsfirmaet Alliance+ A/S besøger blandt andet skoler, biblioteker og dag­in­sti­tu­tio­ner, er rengøringen i hvert tredje tilfælde ikke blevet gjort godt nok til at blive godkendt af den såkaldte INSTA-kontrol. Det fremgår af en opgørelse over de 157 INSTA-kontroller, der er blevet foretaget i perioden mellem august 2016 og juni 2017.