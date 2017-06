Se billedserie Sådan så Alexander Holzendorffs bil ud, da den var havnet i grøften. Venstre forhjul var røget af. Foto: Privatfoto

Alexander tabte forhjulet

Holbæk - 11. juni 2017 kl. 10:38 Af Lisbeth Adamczewski Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- De piller ikke bare ved dit forhjul. De piller ved dit liv.

Sådan siger 19-årige Alexander Holzendorff fra Tølløse, efter han i går pludselig så sit venstre forhjul overhale bilen på Elverdamsvej ved Kirke Sonnerup.

Dermed kan Midt- og Vestsjællands Politi føje endnu et tilfælde til rækken af anmeldelser af løsnede hjulbolte. I forvejen havde man modtaget ni inden for de seneste 10 dage. Ud over anmeldelsen fra Elverdamsvej er der kommet et par stykker til i løbet af weekenden, oplyser vagtchef Henrik Olesen, men det har været noget, der er sket for længere tid siden.

Alexander Holzendorff nåede at registrere, at noget var galt. Der kom pludselig en hård gonk-gonk-lyd fra hjulet, da han i går ved middagstid kom kørende på Elverdamsvej. Han fortæller, at han på det tidspunkt kørte 80 kilometer i timen, men satte farten ned og kørte omkring 40-50 kilometer i timen, da hjulet overhalede ham.

Han mistede øjeblikkeligt kontrollen over bilen og endte i grøften. Det gav ham et kraftigt ryk i nakken, som han senere blev kontrolleret for på sygehuset, men ellers slap han uskadt.

Han er sikker på, at hvis han ikke havde sænket farten, havde både han og den forankørende motorcyklist været døde.

- Jeg tænkte med det samme: Jeg skal dø, siger han om øjeblikket, hvor hjulet røg af.

Han tænker også meget over, at andre kunne været blevet ramt af hjulet eller hans bil.

- Jeg tror, det kommer til at sidde på min sjæl resten af livet. Jeg tjekker i hvert fald hjulboltene nu, siger han og opfordrer folk til at melde det til politiet, hvis de ser noget mistænkeligt.

