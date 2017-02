Strikkecafeen på Elisabeth Centret i Holbæk er et eksempel på, at Det Aktive Center kan være rammen om aktiviteter for både seniorer og yngre borgere i et lokalområde. Foto: Peter Andersen

Aktive centre som alle borgeres huse

Mange seniorer i Holbæk ser ikke sig selv som brugere af kommunens aktive centre. De forbinder dem med aktiviteter for beboere på plejecentre, i ældreboliger og visiterede ældre til træning. Men centrene er for alle seniorer og borgere og skal boble af liv og aktiviteter, håber tre repræsentanter for brugerrådene, Frank Kaster Andresen, Rosenvænget i Mørkøv, Lis Nielsen, Elisabeth Centret i Holbæk og Kirsten Thomassen, A-Huset i Tølløse.

Brugerråd og Holbæk Kommune vil åbne flere seniorers, foreningers, skolers og børnehuses øjne for muligheder for at deltage i og skabe aktiviteter, samarbejde og udnytte lokalerne i lokalsamfundene. Et eksempel er strikkecafeen på Elisabeth Centret i Holbæk, hvor strikkeinteresserede i alle aldre møder op og på den måde lærer huset at kende.