Se billedserie Parret Mette Lauge-Simonsen og Uffe Walther Knudsen bor med deres datter Saga på en gård på Tuse Næs, hvor de har succes med at leje et værelse og teltpladser ud via Airbnb. Foto: Per Buurgaard Christensen

Airbnb bliver mere eftertragtet på landet

Holbæk - 22. juli 2017 kl. 08:11 Af Cecilie Lunding Tolversen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en firelænget gård på Tuse Næs ved Holbæk bor parret Mette Lauge-Simonsen og Uffe Walther Knudsen med deres treårige datter Saga.

I omkring halvandet år har de lejet et værelse ud over den digitale udlejningsplatform Airbnb, men mærker især efterspørgslen denne sommer.

De oplever, at deres gæster søger de landlige omgivelser. Og de er ikke de eneste.

Airbnb er i stor vækst. Selvom stadig flest gæster søger mod København, bliver landdistrikter og sommerhusområder mere og mere eftertragtede.

Public policymanager hos Airbnb Sofia Gkiousou sagde i sidste måned til dr.dk, at antallet af bookinger i landdistrikterne er steget med 75 procent.

Mette Lauge-Simonsen fortæller, at hun har haft fem hold gæster boende og har fem fremtidige bookinger af værelset.

- Der er ingen grund til, at vi har et værelse, som ikke bliver brugt. Der er så meget plads her, at det bare er dejligt at kunne dele og se deres begejstring ved vores lille landsted, fortæller hun.

Udover værelset har hun netop oprettet muligheden for, at gæster kan slå telt op i deres store have og benytte badeværelset, bålpladser og deres overdækkede bålhytte. Der er allerede kommet to bookinger.

- Vi startede egentlig med det for at prøve det for sjov, men jeg tror, det kommer til at hænge ved. For os fylder det sociale mere end økonomien. Med vand og strøm ender det med blot at være et symbolsk beløb, men det er hyggeligt, siger Uffe Walther Knudsen og fortsætter:

- Reelt kunne vi faktisk leje det ud hver dag. Det er jo egentlig imponerende her ude på Tuse Næs.

- Folk er kommet for at få noget ro og frisk luft. Det har helt klart været naturen, der har trukket gæsterne til, tilføjer Mette Lauge-Simonsen.