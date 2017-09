Skolebestyrelsen på Holbæk By Skole vil holde øje med i hvilket omfang, der bliver aflyst undervisning som følge af færre vikartimer. Foto: Fotograf Lars Skov

Aflysning af timer: Skolebetyrelse følger nøje med

Holbæk - 05. september 2017 kl. 11:01 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke med skolebestyrelsens gode vilje, at Holbæk By Skole nu i nogle situationer - i øvrigt i lighed med andre folkeskoler i Holbæk Kommune - må ty til aflysning af undervisning i ydertimer, hvis den normale lærer er syg.

Det siger formanden for skolebestyrelsen på Holbæk By Soole, Kristian Frydkjær, til dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

- Det er beklageligt, at vi er nødt til at gå på kompromis med det, der egentligt er meningen, nemlig at vores børn får undervisning. Men efterhånden er der ikke så mange andre steder, der kan skæres i den nuværende situation, siger Kristian Frydkjær.

Kravet om at skære på vikartimer gælder alle kommunens folkeskoler, men på Holbæk By Skole er den økonomiske virkelighed særligt alvorlig, fordi skolen ser ud til at slutte året med et underskud på 8,6 millioner kroner.

- Skolebestyrelsen er bekymret for situationen, men vi er gået med til i en periode at se, hvordan det fungerer med eventuel aflysning af timer. Vi har ikke set noget skøn over, hvor mange timer det kan dreje sig om, men skolens ledelse siger, at aflysning kun vil ske, hvis der ikke er andre muligheder for at gennemføre timerne, siger Kristian Frydkjær.

Han tilføjer, at skolebestyrelsen vil følge nøje med i, hvordan situationen omkring vikardækning eller aflysning udvikler sig.

- Nu ser vi, hvordan det går i en periode, og så har skolebestyrelsen bedt om at få en status om tre måneder, så vi ved, i hvilket omfang elever er blevet sendt hjem, siger Kristian Frydkjær.

Men bestyrelsen vil også følge med i, hvor mange timer der eventuelt klares ved, at én lærer dækker ind i to klasser samtidig.

- Det handler jo ikke kun om aflysning af timer, men også om, om lærere kommer til at dække ind for andre, og læreren dermed ikke kan have fuldt fokus på sin normale klasse. Det kan være lige så slemt, siger Kristian Frydkjær til dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

