Administration: Elever skal på seminariet

Sagen om pavillonerne er sendt til fornyet behandling i udvalget Læring og trivsel, efter et flertal i Holbæk Byråds økonomiudvalg bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative tidligere på måneden besluttede at udsætte sagen. De ønskede, at administrationen, Holbæk By Skole og Center for Specialundervisning (CSU), som holder til på Holbæk Seminarium, skulle se, om de kunne finde en løsning, så de elever, der er i pavillonerne, kan flytte hen på seminariet til august. Dermed slipper kommunen for at skulle forlænge lejen på de pavilloner, der i dag står på skolen ved Bjergmarken.