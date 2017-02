Ældreråd: Ældres helbred er i fare

Det er slut med at acceptere og anbefale besparelser på Holbæks budgetter for at vise forståelse for kommunens elendige økonomi, fastslår Ældrerådet. En stribe foreslåede besparelser i budget 2017 er uværdige og risikerer at skade ældres helbred.