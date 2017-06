Egon Poulsen, Tuse, havde et ualmindeligt godt bowlsøje og var svær at slå, da han deltog i Holbæk mesterskaberne i bowls i Bjergmarkshallen.

Ældre er bidt af en skævvægtet kugle

Elisabeth Centret i Holbæk stod sammen med kommunens to aktivitetsvejledere for stævnet. Det bringer ældre fra forskellige hjørner af kommunen sammen om en fælles interesse. Også til hverdag på centrene giver bowls socialt fællesskab, motion og glæde, understregede 90-årige Betty Andersen, Mårsø. Hun er med sit svage syn et bevis på, at alle kan deltage. Bowls kan også dyrkes siddende på stol eller i kørestol. Det handler ikke om råstyrke, men om teknik og præcision for at få den skævvægtede kugle helt tæt på jacken.