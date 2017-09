Familien Ussing-Vedel frygter at måtte sætte deres hus i Jyderup på tvangsauktion. For ni måneder siden fik Jeanette Ussings mand bevilget økonomisk støtte, da han til daglig passer sin handicappede steddatter. Men Holbæk Kommune har endnu ikke betalt en krone. Foto: Anna Egeris Karstoft

9-årig med muskelsygdom: Har ventet ni måneder på støtte fra kommunen

Holbæk - 15. september 2017 Af Anna Egeris Karstoft

Peter Vedel er stedfar til ni-årige Josephine Damggard Ussing, der lider af en muskelsygdom.

Siden september 2016 har han gået derhjemme for at passe sin steddatter, mens hans kone Jeanette Ussing har passet sit arbejde. I december sidste år fik han bevilget dækning for 30 timers tabt arbejdsfortjeneste om ugen af Holbæk Kommune med virkning fra den 1. december 2016. Men i dag - ni måneder efter - har han stadig ikke set skyggen af penge fra Holbæk Kommune. Og nu frygter familien at måtte sætte huset i Jyderup på tvangsauktion.

Det er meget kritisabelt, lyder det fra juraprofessor Kirsten Ketscher, Københavns Universitet.

- Kommunen skal udbetale det, den mener, borgeren har ret til. Så kan borgeren klage efterfølgende, hvis vedkommende er utilfreds. Det er meget kritisabelt, hvis kommunen ikke udbetaler noget overhovedet, siger hun.

Siden Peter Vedel ansøgte om støtte, har familien klaget både til kommunen og Ankestyrelsen, fordi de var uenige i kommunens vurdering af, hvordan støtten skulle udregnes, og hvornår den skulle udbetales fra.

Allerede den 23. december sidste år vurderede Ankestyrelsen, at Peter Vedel havde ret til 30 timers tabt arbejdsfortjeneste om ugen med virkning fra den 2. september 2016. Familien klagede nemlig allerede sidste efterår til Ankestyrelsen, da Holbæk Kommune i første omgang havde afvist Peter Vedels ansøgning.

Kirsten Ketscher er chokeret over, at Holbæk Kommune endnu ikke har rettet sig efter afgørelsen.

- Kommunen skal sørge for at iværksætte afgørelsen fra Ankestyrelsen så hurtigt som muligt. Det bør kunne nås inden for en uges tid, siger hun til Nordvestnyt.

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen, Holbæk Kommune, erkender, at familien Ussing-Vedel burde have fået udbetalt et beløb allerede i januar i år, forudsat at al dokumentation havde været på plads.

- Vi skal i Holbæk Kommune sagsbehandle så hurtigt som muligt inden for lovens rammer. Det synes jeg ikke, vi har gjort godt nok i denne her sag. Det har været et for langt forløb. Det anerkender vi og undskylder, siger koncerndirektøren.

Han vurderer, at der normalt kun bør gå en til tre uger mellem en afgørelse og udbetaling.

Han begrunder dog det lange sagsforløb med, at der har været problemer med at afklare Peter Vedels hidtidige indkomstniveau, der skal danne grundlag for ydelsen.

Kommunen har for et par uger siden underrettet familien om, at kommunen nu er klar til udbetaling med tilbagevirkende kraft, men planlægger ikke at kompensere familien på anden vis.

- Sagsforløbet vil have den konsekvens, at vi kigger kritisk på vores arbejdsgange, siger Ulrich Schmidt-Hansen.