Kvinde blev udsat for tricktyveriforsøg i Føtex-elevator i Holbæk. (Arkiv)

67-årig kvinde lurede tricktyve

Holbæk - 02. juni 2017 kl. 14:45 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 67-årig kvinde fra Holbæk anmeldte torsdag ved 16.30-tiden, at et par tricktyve kort tid forinden havde forsøgt at stjæle hendes pung.

Men hende havde de ikke kunnet narre.

Kvinden havde været i Føtex i Smedelundsgade i Holbæk at handle og ville tage elevatoren ned til parkeringskælderen.

Men en mand med østeuropæisk udseende blokerede elevatordøren, mens han ringede til en person. Efter det, som kvinden betegner som flere minutter, kom denne person, som også havde østeuropæisk udseende, styrtende, og alle tre kørte med elevatoren ned.

Undervejs følte hun, at der blev rørt ved hendes taske, som hun havde over skulderen, og da hun ville stige ud af elevatoren, opdagede hun, at hendes pung var væk.

I irritation over den forsvundne pung og ventetiden ved elevatoren slog den 67-årige kvinde den ene mand, som havde en forretningsmappe i hånden.

Dermed faldt hendes pung pludselig på gulvet fra mandens mappe, og hun samlede den op og kunne konstatere, at hendes ting stadigvæk var der.

Da hun kiggede op igen, var de to mænd i mellemtiden forsvundet. Hun beskriver den ene som 25-30 år, 165-170 centimeter høj og spinkel af bygning.

Den anden var 30-35 år, 170-175 centimeter høj og almindelig af bygning. Han talte engelsk og var iført en lys habitjakke og mørke bukser.

Politiet vil nu kigge overvågningsbilleder fra Føtex igennem for at se, om de to mænd eventuelt var inde i forretningen inden forsøget på tyveri.