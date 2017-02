Se billedserie Den lukkede specialinstitution Abildgården på Ny Tåstrupvej 2 ligger midt på en aflang grund, der ifølge et konkret ønske fra Lejerbo vil kunne rumme 57 lejeboliger. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: 57 boliger afløser institution Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

57 boliger afløser institution

Holbæk - 14. februar 2017 kl. 12:34 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt lokalplanforslag vil gøre det muligt at bygge cirka 57 boliger på den 15.700 kvadratmeter store grund på Ny Tåstrupvej 2 i Holbæk. Det er boligselskabet Lejerbo, der har fremsat et ønske om at opføre lejeboliger.

Grunden husede tidligere specialinstitutionen Abildgården med bosted for svært handicappede. I foråret 2016 var alle beboerne flyttet, og i juni besluyttede Holbæk Byråd, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for området for at muliggøre opførelse af boliger.

I næste uge skal klima- og miljøudvalget behandle lokalplanforslaget, som derefter sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

I lokalplanforslaget hedder det, at boligbebyggelsen forventes at blive en blanding af familieboliger samt single- eller seniorboliger. Ifølge en tidligere notat var ønsket fra Lejerbo et ønske om et samlet boligareal fordelt på 45 familieboliger og 12 singleboliger. På en illustrationsplan er der indtegnet ni blokke af variende størrelse med i alt 57 boliger.

Den eksisterende bebyggelse fra 1990 ligger omtrent midt på den aflange grund. Vest for ejendommen ligger et uplejet græsområde samt en vold mod jernbanen. Mod øst er der stadig rester af plantagen, der tidligere dækkede hele matriklen.