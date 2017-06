Se billedserie Svinninge Beton Industri etableres i erhvervsejendommen på Nordgårde 1 A i Svinninge. Det er endnu Uponor Infra, der har adresse på stedet.

50 arbejdspladser på ny betonfabrik

Holbæk - 01. juni 2017 kl. 15:08 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nye arbejdspladser er på vej til Svinninge. En ny beton­elementfabrik etablerer sig i Uponor Infras bygninger på Nordgårde 1 A.

Navnet på den nye virksomhed er Svinninge Beton Industri A/S, der er et datterselskab i Industri Beton Holding. Selskabet er hjemmehørende ved Ringkøbing og har i forvejen tre betonelementfabrikker i Jylland.

På grund af flere opgaver som leverandør til mange store byggerier i hovedstadsområdet har selskabet følt det nødvendigt at komme tættere på kunderne. Den nye fabrik i Svinninge får et helt nyt og moderne produktionsudstyr samt det mest professionelle it-udstyr og software. Montagen af produktionsudstyret ventes at være afsluttet omkring årsskiftet, så de første betonelementer kan produceres i løbet af første kvartal næste år.

Administrerende direktør Karsten Sandal oplyser, at der med det nuværende aktivitetsniveau i byggebranchen forventes at være 40-50 ansatte i løbet af 2018. Og der bliver formentlig brug for yderligere 10-20 mand i 2019.

I første omgang etableres produktionen i de eksisterende bygninger på Nordgårde 1 A. Men senere er det planen, at der skal udvides, og Holbæk Kommune er ved at sætte gang i et planarbejde, der tillader udvidelsen af erhvervsområdet.

Andre kommuner end Holbæk var med i konkurrencen om at blive hjemsted for den nye fabrik.

- Det er en fantastisk mulighed for Svininge og Nordvestsjælland, og det er et vigtigt nyt medlem af den stærke byggesektor, som kendetegner Holbæk Kommune, siger en glad borg­mester Søren Kjærsgaard (V).

Han finder det glædeligt, at Holbæk vælges som hjemsted og mener, at det skyldes, at kommunen har gode rammer for vækst og har et attraktivt erhvervsklima.

Holbæk Kommune holder i samarbejde med virksomheden et informationsmøde i Svinninge den 22. juni klokken 17. Her kan intereserede borgere høre mere om projektet.

Borgmesteren venter, at der også vil være spørgsmål til støj, støv og flere lastbiler i forbindelse med den nye fabrik, og tanken med mødet er at sikre en åbenhed om etableringen af den nye fabrik.

Uponor Infra, der har solgt ejendommen på Nordgårde 1 A, meddelte i efteråret 2016, at godt en halv snes mand ville blive flyttet fra Svinninge for at samle hele produktionen i Middelfart.

Samtidig ville de cirka 60 mand i Uponor Infras salg og administration fortsætte på Nordgårde 1 A. Men ejendommen ville blive sat til salg med henblik på at finde en ny adresse, gerne på Holbæk­egnen. Så vidt vides er der endnu ingen endelig afklaring af, hvor Uponors salg og administration rykker hen.