Retten i Holbæk skal i næste uge behandle en sag om årelangt seksuelt misbrug af to mindreårige piger. Forholdende ligger melllem otte pg 12 år tilbage i tiden. En 41-årig mand er tiltalt i sagen, der løber over mindst tre dage.

Send til din ven. X Artiklen: 41-årig mand tiltalt: Pige blev bedøvet og voldtaget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

41-årig mand tiltalt: Pige blev bedøvet og voldtaget

Holbæk - 16. august 2017 kl. 07:51 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En pige på kun cirka 11 år blev bedøvet med to piller, hvorefter hun i sin hjælpeløse tilstand blev udsat for voldtægt.

Sådan lyder en af de allermest alvorlige anklager i en retssag, der begynder ved Retten i Holbæk onsdag i næste uge.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

En i dag 41-årig mand er tiltalt for adskillige seksuelle krænkelser af to piger, der er søstre, fra Holbæk-egnen. Misbruget er ifølge anklageskriftet sket over en længere årrække fra omkring starten af 2005 til midt på året 2009. Pigerne var således kun cirka 10 og seks år, da det omfattende misbrug skal være begyndt.

Det er anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi, der har rejst tiltale mod manden, som var omkring 29 år på det tidspunkt, hvor overgrebene ifølge anklageskriftet begyndte.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, hvilken relation den tiltalte mand og de to mindreårige piger havde til hinanden. Men ifølge anklagerfuldmægtig Anders Rechendorff, der skal føre sagen ved Retten i Holbæk, var manden på det tidspunkt en bekendt af de to pigers familie.

Det er uvist, hvordan den tiltalte mand forholder sig til anklagerne.

Han bor i dag i Vestjylland, men krænkelserne af de to søstre er ifølge anklagemyndigheden sket på hans daværende bopæl i Holbæk Kommune.

Som nævnt går den alvorligste anklage mod manden på, at han på et tidspunkt mellem december 2006 og december 2007 gav den ældste af pigerne to »medicinske piller« og derefter gennemførte samleje med pigen.

Manden er tiltalt for voldtægt af pigen, der på grund af medicinen og dyb søvn var ude af stand til at modsætte sig overgrebet.

Ydermere fortsatte han, ifølge anklageskriftet, sit forehavende da pigen vågnede. Han holdt hende hårdt for munden, så hun fik vejrtrækningsproblemer.

Endelig truede han pigen med, at han ville gøre det med hendes lillesøster, hvis hun fortalte nogen om episoden.

De angivne tidrum i anklageskriftet er cirka-angivelser, da forholdene ligger mellem otte og 12 år tilbage i tiden. Men da pigen på tidspunktet for voldtægten kan have været under 12 år, er den 41-årige mand tiltalt efter en bestemmelse i straffeloven, der har en straframme på 12 års fængsel for voldtægt af et barn under 12 år.

Men da sagen kører som domsmandssag kan den tiltalte, hvis han dømmes, maksimalt få fire års fængsel. Anklagerfuldmægtig Anders Rechendorff vil ikke på forhånd sige, hvilken straf, anklagemyndigheden vil gå efter.

Den 41-årige mand er også tiltalt for en stribe forhold om blufærdighedskrænkelse, der er sket på hans senere bopæl i en by i Vestjylland.

Her skal han flere gange i 2014 og 2015 have stået i sit vindue ud mod gaden og blottet sig for mindreårige børn, der er gået forbi.

Han er desuden tiltalt for i et tilfælde i sin lejlighed at have blottet sig gennem et vindue og en terrassedør over for en mor og hendes to børn i en naboejendom.

Endelig er han anklaget for at være i besiddelse af over 10.000 billeder og 1000 videosekvenser med børnepornografisk indhold.

En tredjedel af billederne og over halvdelen af videoerne er i den såkaldte kategori 3 på politiets skala over karakteren af det børnepornografiske materiale. Kategori 3 er »særligt grove seksuelle forhold«, og den mest alvorlige af de tre kategorier.

Sagen begynder onsdag i næste uge og efter planen falder der dom fredag, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.